Заболевшая раком прямой кишки 27-летняя девушка рассказала об опасных симптомах

Жительница Соединённого Королевства Бронвин Тэгг оказалась в ситуации, когда медперсонал продолжительное время не мог выявить у неё опасное для жизни онкологическое заболевание — колоректальный рак, достигший третьей стадии. Подробностями произошедшего женщина поделилась во время интервью изданию Mirror.

Тэгг сообщила, что первые неполадки со здоровьем возникли у неё в возрасте 27 лет в 2024 году. Вначале после акта дефекации у неё началось выделение крови, далее присоединились частые жидкие испражнения и жуткие болевые ощущения в области живота, которые буквально обездвиживали её. Медицинские специалисты направили пациентку на УЗИ, в результате которого была обнаружена киста яичника, впоследствии идентифицированная как нераковая опухоль.

Боли никуда не ушли, и с приходом 2025 года Тэгг провели магнитно-резонансную томографию малого таза. В ходе этой диагностики в её прямой кишке обнаружили опухолевидное образование поперечником четыре сантиметра. Британке выполнили хирургическое вмешательство, в процессе которого выяснилось, что найденное образование является злокачественным. На основании этих данных женщине вынесли окончательный вердикт — рак прямой кишки на третьей стадии. Её прооперировали ещё раз: иссекли часть кишечной трубки и создали стому, то есть специальное соустье для выведения каловых масс наружу. Также хирурги ликвидировали целый ряд лимфоузлов, которые тоже оказались затронуты раковым процессом.

В беседе с Mirror Тэгг рассказала, что очнулась после операции уже со сформированной стомой и испытывала сильный страх относительно того, как подобное изменение её тела воспримет дочь. Однако медперсонал отнёсся к ситуации с большим тактом и вручил ей плюшевого мишку, у которого тоже была стома, а также детскую книжку с историями — это помогло мягко и понятно объяснить ребёнку произошедшие перемены.

В настоящий момент Тэгг финишировала с курсом химиотерапевтического лечения и сейчас дожидается итогов недавно пройденного обследования, которое даст ответ, наступила ли у неё фаза ремиссии.

