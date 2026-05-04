Уроженка Сибири Лазарева* обвинила россиян в инфантильности

Уехавшая из России телеведущая Татьяна Лазарева* высказалась о согражданах, которые остались в стране. В интервью она заявила, что в обществе до сих пор заметны отголоски советского менталитета.

После начала телеведущая покинула РФ и осудила её проведение. Теперь Лазарева* считает, что многие жители страны не готовы брать ответственность за свою жизнь.

«Вот это взращивалось в стране очень-очень долго, десятилетия. Вот и результат. Абсолютная какая-то инфантильность людей, нежелание задумываться, нежелание брать ответственность», — отметила телеведущая.

Также она заявила, что люди на постсоветском пространстве так и не научились жить свободно и получать удовольствие от жизни. Причиной такого положения Лазарева* назвала привычку «выживать» в тяжёлых условиях.

Ранее Татьяна Лазарева* рассказала, как в такси в Париже случайно услышала песню российской группы «Тату» на английском языке и обрадовалась. По её словам, случайное воспроизведение знакомой песни вызвало радость и тёплые воспоминания о музыке родной страны, даже находясь за границей.

Все самое яркое о знаменитостях, шоу и киноиндустрии — в разделе «Шоубизнес» на Life.ru.