Майский десант: Россиянам назвали лучшие дни для высадки томатов, огурцов и кабачков

Шашлыки шашлыками, но огород тоже никто не отменял. Май 2026 года — ключевой месяц для высадки теплолюбивых культур. Председатель Союза дачников Подмосковья, депутат Госдумы Никита Чаплин в беседе с Life.ru объяснил, когда и как правильно высаживать томаты, огурцы и кабачки, чтобы не остаться без урожая.

Май 2026 года — ключевой месяц для высадки теплолюбивых культур. Именно сейчас закладывается основа будущего урожая. Но торопиться не стоит. Следите за прогнозом заморозков — даже при тёплом дне ночные холода могут погубить растения. Укрывной материал на первое время — ваш лучший помощник. Никита Чаплин Председатель Союза дачников Подмосковья, депутат Госдумы

Томаты. Рассаду высаживают в возрасте 55–60 дней, когда у саженцев сформировались 5–8 листьев и упругий ствол. Благоприятные дни: 2, 11–13, 19–21, 28–30 мая. Почва должна прогреться до +15…+18°C, дневная температура — не ниже +15°C.

Огурцы. Рассаду высаживают в возрасте 25–30 дней. Благоприятные дни: 11–13, 19–21, 26–30 мая. В открытый грунт семенами огурцы сеют только в конце мая, после угрозы заморозков.

Кабачки. Высаживают по схеме 70×70 или 90×90 см, заглубляя на 2–5 см. Благоприятные дни: 3–5, 10–15, 19–21, 25–30 мая. В каждую лунку рекомендуется добавить перегной, золу и суперфосфат.

Перед высадкой рассаду необходимо закаливать за 7–14 дней, а лунки проливать раствором «Фитоспорина» или марганцовки. Сажать лучше в пасмурную погоду или вечером. Депутат также призвал дачников следить за прогнозом заморозков и использовать укрывной материал.

