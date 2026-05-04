В Казани детский центр заподозрили в пропаганде АУЕ* из-за «воровской звезды» на логотипе

В Казани детский центр «Созвездие-Йолдызлык» обвинили в пропаганде АУЕ* из-за логотипа, похожего на так называемую «воровскую звезду». Об этом сообщают наши коллеги из Baza.

Команда местных активистов увидела в эмблеме республиканского центра поддержки творческой молодёжи символ, напоминающий «розу ветров». После этого общественники направили заявление в надзорные инстанции. Они попросили проверить детское учреждение на предмет возможной пропаганды уголовной романтики.

При этом, по данным «Базы», торговая марка и логотип РМОО РТ «СОЗВЕЗДИЕ-ЙОЛДЫЗЛЫК» официально зарегистрированы в ФНС с 2009 года. Сама организация использует этот знак ещё с 1998 года.

В казанском центре обвинения отвергли. Там заявили, что не имеют отношения к пропаганде криминальной субкультуры, а саму ситуацию назвали украинской провокацией.

Организация «Созвездие-Йолдызлык» занимается поддержкой творческой молодёжи и проводит мероприятия для детей и подростков.

Ранее в Томской области мужчину отправили в колонию из-за публикации фотографий с татуировками, содержащими символику АУЕ*. Изображения находились в открытом доступе в его соцсетях. До этого мужчина уже привлекался к административной ответственности за аналогичные действия. Однако после этого он продолжил публиковать материалы с символикой запрещённого движения.

