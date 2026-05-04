Троих агентов «Моссада» казнили через повешение в Иране

В Иране приведён в исполнение смертный приговор в отношении трёх человек, которых власти страны назвали агентами израильской разведки «Моссад». Об этом сообщает агентство Tasnim.

«Мехди Расули, сын Алирезы, и Мохаммад Реза Мири, сын Насера, члены «Моссада» в январе 1404 года (2025 год) в Мешхеде, сыгравшие непосредственную роль в угнетенной мученической смерти Хамидрезы Юсефинджада, и Эбрагим Долатабади, один из главных лидеров беспорядков в районе Табарси, приведших к мученической смерти ряда силовиков», – говорится в материале.

По данным иранских источников, трое мужчин были признаны виновными в преступлениях против безопасности государства. Их обвинили в участии в действиях, связанных с насилием, разрушением общественных и частных объектов, а также в организации беспорядков.

В публикации утверждается, что осуждённые якобы причастны к убийствам, грабежам и изготовлению оружия, а также к участию в столкновениях с силами правопорядка. Иранские власти заявили, что приговор был приведён в исполнение через повешение.

