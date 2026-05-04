Штраф до 300 тысяч или тюрьма: Что грозит за выращивание запрещённых цветов

Некоторые декоративные растения нельзя сажать ни дома, ни в огороде. Адвокат Яна Ковалевская в беседе с «Газетой.ru» объяснила, что в таких цветах содержатся наркотические вещества, представляющие угрозу для здоровья и общества. Наказание может быть как административным, так и уголовным.

Если количество запрещённых культур не достигает крупного размера, гражданам грозит штраф от 3 до 5 тысяч рублей или арест до 15 суток. Юридическим лицам — до 300 тысяч.

При крупном масштабе в дело вступает статья 231 УК РФ. Штраф вырастет до 300 тысяч, а срок лишения свободы — до двух лет. За особо крупные размеры и организованную группу можно получить до 8 лет тюрьмы.

Эксперт предупреждает: ряд декоративных культур содержат галлюциногены и яды. Например, популярная на дачах ипомея (сорта «Синяя звезда», «Летающая тарелка», «Леденец») попала под запрет. В списке также гавайская роза, шалфей предсказателей, кокаиновый куст, конопля и мак снотворный.

Юридическая ответственность наступает только за умышленное культивирование. Если растение выросло само, умысла нет. Однако бездействовать всё равно нельзя — необходимо поддерживать порядок на участке, резюмирует адвокат.

А ранее россиян предупредили, что за выращивание голубого лотоса в России теперь грозит до 8 лет колонии. По словам юриста, ответственность наступает как за культивирование в крупном и особо крупном размере, так и в меньших объёмах (штраф или арест до 15 суток).