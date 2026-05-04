Сыночку не пустили: Антипрививочница устроила скандал в школе и плюнула сотруднице в лицо

Мать пятиклассника напала на сотрудницу «Школы Будущего» в посёлке Большое Исаково под Калининградом после того, как её сына не пустили на занятия без прививки, передаёт Калининградский областной суд.

По словам женщины, она не смогла провести ребёнка на уроки: на входе не сработали ни её пропуск, ни пропуск сына. После этого мать вызвала полицию.

Ситуацию попыталась прояснить секретарь директора. Она показала уведомление об отстранении школьника от занятий из-за отсутствия прививки. В ответ сотрудница получила оскорбления, после чего мать ударила её в грудь, набрала в рот воды и плюнула в лицо.

После инцидента пострадавшей пришлось обратиться к врачу. Она жаловалась на травмы, головную боль и слабость. Прокуратура обратилась в суд, чтобы взыскать компенсацию в пользу сотрудницы школы. Мать пятиклассника вину не признала и подала встречный иск. Она утверждала, что сотрудница первой схватила её за плечо. Однако суд не принял эту версию. В итоге женщину обязали выплатить 50 тыс. рублей.

Кстати, Минздрав России предложил создать новый реестр граждан, отказавшихся от прививок по национальному календарю и эпидемиологическим показаниям. Эти данные планируют использовать для информационно-разъяснительной работы и повышения доступности вакцинации. При этом в ведомстве отдельно заверили, что попадание в реестр не повлечёт для граждан негативных последствий.