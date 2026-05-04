В Москве объявили жёлтый уровень опасности из-за первой в этом году грозы

Ещё пару дней назад сотрудники Гидрометцентра предупреждали, что пришедший с юго-запада прогрев средиземноморских воздушных масс раскачает атмосферу и спровоцирует появление кучево-дождевых туч, из-за чего ливни станут короткими, но зарядистыми, а кое-где к ним примешаются грозы и порывистый шквал, причём днём во вторник кое-где может погромыхать при плюс 24–26 в столице и до плюс 27 в области на фоне юго-западного ветра с порывами от шести до одиннадцати метров в секунду. Зато ночь выдастся по-весеннему тёплой: по данным метеорологов, при переменной облачности осадков почти не случится, термометры в Москве покажут от 13 до 15 градусов, а в Подмосковье — от плюс 10 до плюс 15 тепла.