4 мая, 15:26

В Москве объявили жёлтый уровень опасности из-за первой в этом году грозы

Обложка © Life.ru

Из-за приближающейся первой грозы в сезоне для Москвы и Подмосковья ввели жёлтый уровень погодной угрозы. Об этом проинформировали в Гидрометцентре России.

«В период с 09:00 до 21:00 мск вторника, 5 мая, в отдельных районах столичного региона ожидается гроза, а также усиление юго-западного ветра в порывах до 15 м/с, погодный уровень жёлтый», — говорится в сообщении.

Ещё пару дней назад сотрудники Гидрометцентра предупреждали, что пришедший с юго-запада прогрев средиземноморских воздушных масс раскачает атмосферу и спровоцирует появление кучево-дождевых туч, из-за чего ливни станут короткими, но зарядистыми, а кое-где к ним примешаются грозы и порывистый шквал, причём днём во вторник кое-где может погромыхать при плюс 24–26 в столице и до плюс 27 в области на фоне юго-западного ветра с порывами от шести до одиннадцати метров в секунду. Зато ночь выдастся по-весеннему тёплой: по данным метеорологов, при переменной облачности осадков почти не случится, термометры в Москве покажут от 13 до 15 градусов, а в Подмосковье — от плюс 10 до плюс 15 тепла.

Ранее сообщалось, что в День Победы в Москве ожидается тёплая, но преимущественно облачная погода. Прогноз носит предварительный характер. Синоптики допускают кратковременные дожди в течение дня. Температура воздуха, по их оценке, составит от +14 до +19 градусов.

Вероника Бакумченко
