Украинские националисты заявили в соцсетях о переиздании книги Адольфа Гитлера «Моя борьба»*. Историк и политолог Армен Гаспарян сообщил Life.ru, что это уже третье издание, но впервые текст вышел на украинском языке. По словам Гаспаряна, первые две версии были опубликованы в Харькове в 2002 и 2012 годах на русском. Он назвал новый выпуск не единичным случаем открытой глорификации нацизма на Украине.

И это не единичный случай открытой глорификации или героизации нацизма на Украине. Если вам интересно, там издано такое умопомрачительное количество книг, восхваляющих нацизм, что «Майн кампф»* уже не воспринимается. Например, в Харькове была издана книга, где оправдывается Рейнхард Гейдрих, — это единственная такая книга в мире. Какой-то местный придурок взял и написал. <...> Для нынешних издателей это не столько просветительские цели, сколько некая реликвия борьбы с русскими. Армен Гаспарян Историк, политолог

Также Гаспарян отметил, что издатели книги «поставят её в красный угол и будут на неё молиться» — другого применения для этого чтива он не увидел. Член Совета Федерации, сенатор Григорий Карасин также резко оценил появление книги. По его словам, её издатели «проповедуют фашизм», а украинскому народу это не несёт «ничего, кроме позора».

«Издание этой книги, видимо, большим тиражом ничего хорошего не несёт. Это абсолютно однозначно. Надо издавать другие книги — о другом. И учить людей жить в мире, согласии и любви», — сказал Карасин.

Напомним, что бандеровцы, совершенно не стесняясь, кичатся тем, что им удалось переиздать труд предводителя Третьего рейха, который находится под запретом почти во всех государствах планеты.

