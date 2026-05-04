Кабмин скорректировал порядок сдачи экзаменов на водительские права

Российское правительство внесло изменения в процедуру сдачи экзаменов на водительские права. Часть нововведений вступит в силу с марта 2027 года, следует из документов кабмина, изученных РИА «Новости».

Обновлённые правила касаются как самого процесса экзаменов, так и выдачи водительских удостоверений. Одно из ключевых изменений: практический этап экзамена теперь должен быть назначен не позднее чем через 60 дней после успешной сдачи теории, тогда как ранее на это отводилось полгода.

Согласно обновленным нормам, в случае неуспешной сдачи практической части экзамена в течение шести месяцев после успешного прохождения теоретического этапа, кандидату потребуется повторно сдать теоретический экзамен. Данный повторный теоретический экзамен должен быть назначен не позднее чем через 30 дней после окончания указанного шестимесячного периода.

Следует отметить, что теоретические или практические экзамены могут быть проведены вне установленных временных рамок по письменному заявлению кандидата в водители, поданному в соответствующее подразделение Госавтоинспекции, с просьбой о переносе даты их проведения.

