День Победы
Специальная военная операция
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
4 мая, 17:35

Наталья Андрейченко отметила 70-летие уличными танцами в Мексике

Обложка © ТАСС /Валерий Шарифулин

Обложка © ТАСС /Валерий Шарифулин

Наталья Андрейченко, которую многие зрители помнят по роли Мэри Поппинс, отметила 70-летие в Мексике. Актриса давно отошла от киноиндустрии и живёт вдали от столичной суеты.

Наталья Андрейченко станцевала в Мексике. Видео © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ natalya_andreychenko

Вместо роскошного банкета артистка устроила вечернюю прогулку с уличными танцами. Видео она опубликовала в своём блоге, а поклонники засыпали её поздравлениями.

В Мексике Андрейченко занимается духовными практиками, йогой, медитациями и сыроедением. Новых фильмов с её участием не выходило больше десяти лет, но актриса не исключает возвращения на экран, если появится достойная роль.

Секунда до иных миров: Советская Мэри Поппинс вспомнила, что видела во время клинической смерти
Секунда до иных миров: Советская Мэри Поппинс вспомнила, что видела во время клинической смерти

Ранее Наталья Андрейченко поразила поклонников своим внешним видом, опубликовав новое видео в личном блоге. Советская Мэри Поппинс предстала в элегантном образе, который сразу привлёк внимание подписчиков.

Больше новостей о звёздах, премьерах и скандалах — читайте в разделе «Шоубизнес» на Life.ru.

BannerImage
Полина Никифорова
  • Новости
  • Знаменитости
  • Поп-культура
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar