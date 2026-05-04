Наталья Андрейченко отметила 70-летие уличными танцами в Мексике

Наталья Андрейченко, которую многие зрители помнят по роли Мэри Поппинс, отметила 70-летие в Мексике. Актриса давно отошла от киноиндустрии и живёт вдали от столичной суеты.

Наталья Андрейченко станцевала в Мексике. Видео © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ natalya_andreychenko

Вместо роскошного банкета артистка устроила вечернюю прогулку с уличными танцами. Видео она опубликовала в своём блоге, а поклонники засыпали её поздравлениями.

В Мексике Андрейченко занимается духовными практиками, йогой, медитациями и сыроедением. Новых фильмов с её участием не выходило больше десяти лет, но актриса не исключает возвращения на экран, если появится достойная роль.

Ранее Наталья Андрейченко поразила поклонников своим внешним видом, опубликовав новое видео в личном блоге. Советская Мэри Поппинс предстала в элегантном образе, который сразу привлёк внимание подписчиков.