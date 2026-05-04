Радио Судного дня передало ещё одно загадочное сообщение

В понедельник, 4 мая, радиостанция УВБ-76, известная в народе как Радиостанция Судного дня, передала новый сигнал. Как сообщает Telegram-канал «УВБ-76 логи», который отслеживает активность этой таинственной станции, в 14:21 по московскому времени в эфире прозвучало кодовое слово «Минусовый».

Ранее в этот же день канал уже фиксировал передачу другого сообщения — «Плавбаза». Оба сигнала были отправлены с интервалом в несколько часов.

УВБ-76 создали ещё в 1970-х годах. Основной эфир станции заполняет короткий жужжащий звук, за что её прозвали «Жужжалкой». Точное назначение УВБ-76 и смысл её голосовых сообщений до сих пор остаются предметом спекуляций и легенд.

Ранее американская военная система связи HFGCS, которую называют аналогом нашего Радио Судного дня, передала в эфир необычное сообщение из 21 символа. Обычно она регулярно транслирует разные зашифрованные слова и коды. В Интернет выложили фрагмент, где система передаёт такой код: BRADFIELD 6CWCH7 6CWCH7F7TGFSUUJF2TGFS. Что именно означают эти символы — неизвестно. Но каждое подобное сообщение специалисты из разных стран внимательно изучают.