Радио Судного дня снова вышло в эфир и передало загадочное сообщение
Обложка © ChatGPT
Таинственная радиостанция УВБ-76, которую неофициально называют Радио Судного дня, передала первое за несколько дней сообщение. Оно прозвучало 4 мая в 12:47 по московскому времени.
«Сообщение за сегодня 04.05.26 12:47 МСК НЖТИ 21407 ПЛАВБАЗА 6789 5340» — говорится в сообщении Telegram-канала «УВБ-76 логи».
УВБ-76 известна регулярной передачей коротких сигналов и редких голосовых сообщений с наборами слов, букв и цифр. Назначение радиостанции официально не раскрывается. Из-за этого вокруг неё давно существует множество версий и предположений.
Ранее загадочная «Жужжалка» уже выходила в эфир после пяти дней тишины. Это произошло 30 апреля. До этого последнее сообщение радиостанции фиксировали 25 апреля. Тогда, по данным наблюдателей, прозвучал сигнал «Сексофай». Позднее 30 апреля станция передала второе загадочное сообщение за день. Им стало слово «Кобчик».
