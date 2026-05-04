Радио Судного дня снова вышло в эфир и передало загадочное сообщение

Таинственная радиостанция УВБ-76, которую неофициально называют Радио Судного дня, передала первое за несколько дней сообщение. Оно прозвучало 4 мая в 12:47 по московскому времени.

«Сообщение за сегодня 04.05.26 12:47 МСК НЖТИ 21407 ПЛАВБАЗА 6789 5340» — говорится в сообщении Telegram-канала «УВБ-76 логи».

УВБ-76 известна регулярной передачей коротких сигналов и редких голосовых сообщений с наборами слов, букв и цифр. Назначение радиостанции официально не раскрывается. Из-за этого вокруг неё давно существует множество версий и предположений.