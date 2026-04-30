Загадочная «Жужжалка» снова заговорила после пяти дней тишины

После пяти дней тишины, в четверг, 30 апреля, эфир радиостанции УВБ-76, прозванной «Радиостанцией Судного дня», вновь ожил. Сигнал «Сексофай» прозвучал в 18:58 по московскому времени.

Последний раз станция выходила на связь 25 апреля.

УВБ-76 представляет собой военную радиостанцию, разработанную в 1970-х годах. С момента своего запуска она непрерывно транслирует характерный короткий жужжащий сигнал, что привело к появлению неофициального прозвища «Жужжалка».

Также повышенная активность радиостанции фиксировалась 23 апреля, когда она в течение дня передала в эфир множество загадочных сообщений. На волнах УВБ-76 прозвучали «Алиментный», «Чеченка», «Лазер», «Феуншоглев», «Ребристый», а также «Россопик», «Божеский», «Майнокурс» и «Апробация».