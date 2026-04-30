Специальная военная операция
Наводнение в Дагестане
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
30 апреля, 17:12

Загадочная «Жужжалка» снова заговорила после пяти дней тишины

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Enrique Ramos

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Enrique Ramos

После пяти дней тишины, в четверг, 30 апреля, эфир радиостанции УВБ-76, прозванной «Радиостанцией Судного дня», вновь ожил. Сигнал «Сексофай» прозвучал в 18:58 по московскому времени.

Последний раз станция выходила на связь 25 апреля.

УВБ-76 представляет собой военную радиостанцию, разработанную в 1970-х годах. С момента своего запуска она непрерывно транслирует характерный короткий жужжащий сигнал, что привело к появлению неофициального прозвища «Жужжалка».

Радио Судного дня выдало сообщения «РЕБРИСТЫЙ», « ЛАВРОХРУП» и «БОЖЕСКИЙ»

Также повышенная активность радиостанции фиксировалась 23 апреля, когда она в течение дня передала в эфир множество загадочных сообщений. На волнах УВБ-76 прозвучали «Алиментный», «Чеченка», «Лазер», «Феуншоглев», «Ребристый», а также «Россопик», «Божеский», «Майнокурс» и «Апробация».

BannerImage
Наталья Демьянова
  • Новости
  • Радиостанция «Судного дня»
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar