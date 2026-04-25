Радио Судного дня передало в эфир сообщение «Быкочерт»

В эфире радиостанции УВБ-76, которую в народе называют Радио Судного дня, в пятницу был передан сигнал «Быкочерт». Информация об этом появилась в ночь на субботу в Telegram-канале «УВБ-76 логи», где публикуются все сообщения этой необычной станции.

Согласно записям, сигнал прозвучал в 15:36 по московскому времени. Сама УВБ-76 была создана ещё в 1970-х годах и с тех пор непрерывно транслирует короткий жужжащий звук, за что получила неофициальное прозвище «Жужжалка». Точное предназначение станции и значение передаваемых сигналов до сих пор остаются предметом догадок и легенд.

Ранее повышенная активность радиостанции фиксировалась 23 апреля, когда она в течение дня передала в эфир множество загадочных сообщений. На волнах УВБ-76 прозвучали «Алиментный», «Чеченка», «Лазер», «Феуншоглев», «Ребристый», а также «Россопик», «Божеский», «Майнокурс» и «Апробация».