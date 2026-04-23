Радио Судного дня выдало сообщения «РЕБРИСТЫЙ», « ЛАВРОХРУП» и «БОЖЕСКИЙ»

Уже девять слов прозвучало сегодня, 23 апреля, в эфире радиостанции УВБ-76, оно же радио Судного дня. За последние два часа «жужжалка» выдала такие сообщения: в 14:46 ФЕУНШОГЛЕВ, в 15:01 РЕБРИСТЫЙ, в 15:51 ЛАВРОХРУП, РОССОПИК, БОЖЕСКИЙ и МАЙНОКУРС.

А ранее сегодня характерное жужжание прервалось «алиментным», а уже через восемь минут — некой «чеченкой» и «лазером». Как и всегда, разгадать содержание сообщений невозможно без специального ключа, который есть только у адресата.