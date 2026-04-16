16 апреля, 11:05

Радио Судного дня вышло в эфир с посланием для Супермена

Обложка © «Шедеврум» / Life.ru

Таинственная коротковолновая радиостанция, которую в народе прозвали «жужжалкой», вновь вышла в эфир со странным посланием. На этот раз радио Судного дня затронуло тему комиксов.

«НЖТИ 33205 КРИПТОНИТ 5221 5209», — произнёс оператор по буквам в 12:28 по московскому времени.

Криптонит — это выдуманное кристаллическое соединение с радиоактивными свойствами из вымышленной вселенной DC Comics, представляющее собой единственную уязвимость Супермена и его сородичей-криптонцев. Эффект от минерала напрямую зависит от его цвета. Впервые о криптоните заговорили в 1943 году в радиопостановке о Супермене, а в печатных комиксах он дебютировал в 1949 году (выпуск Superman № 61). Со временем это слово превратилось в устойчивую метафору, обозначающую «ахиллесову пяту» — чью-либо слабость или уязвимое место.

Напомним, первым за 16 апреля сообщением от «Радиостанции Судного дня» стал «АССОЛЕВ». Текст сообщения передал телеграм-канал, отлеживающий активность станции. Никаких пояснений традиционно не поступило, что позволят трактовать сообщение по-разному. В прошлый раз, во время эфира прозвучал «БОРТОГРАФ».

Юлия Сафиулина
