Радио Судного дня вышло в эфир с посланием для Супермена

Криптонит — это выдуманное кристаллическое соединение с радиоактивными свойствами из вымышленной вселенной DC Comics, представляющее собой единственную уязвимость Супермена и его сородичей-криптонцев. Эффект от минерала напрямую зависит от его цвета. Впервые о криптоните заговорили в 1943 году в радиопостановке о Супермене, а в печатных комиксах он дебютировал в 1949 году (выпуск Superman № 61). Со временем это слово превратилось в устойчивую метафору, обозначающую «ахиллесову пяту» — чью-либо слабость или уязвимое место.