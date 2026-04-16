Радио Судного дня прервало леденящее душу жужжание загадочным словом «АССОЛЕВ»
Российская «Радиостанция Судного дня» вновь прервала молчание. Первым за 16 апреля сообщением стал «АССОЛЕВ». Оно прозвучало в 10:46 мск.
«НЖТИ 02539 АССОЛЕВ 3816 3966», — произнёс оператор.
Напомним, УВБ-76 — коротковолновая радиостанция неизвестного назначения, которая уже много лет передаёт в эфир загадочные сообщения. В перерывах оператор удерживает частоту с помощью необычного маркера — «жужжалки». К слову, именно так ещё называют станцию. В последний раз она выхода в эфир с не менее загадочным посланием.
