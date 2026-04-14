Радио Судного дня вышло в эфир с шифровкой «Наймотать»
Обложка © DALL-E / Life.ru
На частоте УВБ-76, известной как «Жужжалка» или Радио Судного дня, снова зафиксировали активность.
14 апреля в 12:46 по московскому времени в эфире прозвучало новое кодированное сообщение: «НЖТИ 76418 НАЙМОТАТЬ 7491 2203».
Как и в прошлых случаях, значение шифровки официально не раскрывается. Обычно станция передаёт монотонный маркер, который лишь изредка прерывается короткими голосовыми сообщениями.
Интерес к таким сигналам держится уже много лет. УВБ-76 работает с советских времён на частоте 4625 кГц и давно обросла ореолом загадочности у радиолюбителей и любителей конспирологических версий.
Предыдущее заметное сообщение станция передавала 9 апреля — тогда в эфире прозвучало слово «Подливочный». А 13 апреля мониторинговые каналы фиксировали ещё две шифровки — «Люсоштоф» и «Ассамблея».
