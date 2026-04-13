Радио Судного дня ошарашило конспирологов сразу двумя посланиями

Загадочная радиостанция УВБ-76, известная в народе как «Жужжалка» или «Радиостанция Судного дня», вновь напомнила о себе двумя странными сообщениями за последние сутки. Конспирологи связывают повышенную активность станции с напряжённой обстановкой в мире.

«НЖТИ 67483 ЛЮСОШТОФ 2404 2178», — гооврится в первом сообщении. А во втором радио отсылает к некой Ассамблее: «НЖТИ 61140 АССАМБЛЕЯ 1167 7293».

Напомним, станция функционирует с 1970-х годов. Обычно она передаёт долгий монотонный сигнал, но периодически в эфир выходят странные сообщения. Конспирологи каждый раз пытаются найти ответ о смысле послания. Недавно радио Судного дня передало в эфир слова «Гот» и «Блудонатр».