Радио Судного дня вышло в эфир с шифровкой «Подливочный»

На частоте легендарной радиостанции УВБ-76, известной как «Жужжалка» или «Радиостанция Судного дня», зафиксирована активность.

Сообщение, переданное 9 апреля в 15:23 по московскому времени, выглядело так: «НЖТИ 32366 ПОДЛИВОЧНЫЙ 4712 0694».

Станция функционирует с 1970-х годов и давно окутана ореолом таинственности. Её передачи регулярно фиксируют радиолюбители, отслеживающие активность «Жужжалки». Обычно радио Судного дня транслирует монотонный сигнал, но периодически выходит в эфир с короткими кодированными сообщениями, значение которых официально не раскрывается.