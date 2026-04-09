Наводнение в Дагестане
Война на Ближнем Востоке
Великий пост

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
9 апреля, 12:54

Радио Судного дня вышло в эфир с шифровкой «Подливочный»

Обложка © Шедеврум/Life.ru

На частоте легендарной радиостанции УВБ-76, известной как «Жужжалка» или «Радиостанция Судного дня», зафиксирована активность.

Сообщение, переданное 9 апреля в 15:23 по московскому времени, выглядело так: «НЖТИ 32366 ПОДЛИВОЧНЫЙ 4712 0694».

Станция функционирует с 1970-х годов и давно окутана ореолом таинственности. Её передачи регулярно фиксируют радиолюбители, отслеживающие активность «Жужжалки». Обычно радио Судного дня транслирует монотонный сигнал, но периодически выходит в эфир с короткими кодированными сообщениями, значение которых официально не раскрывается.

Ранее на частоте легендарной радиостанции УВБ-76 («Жужжалка») в эфире прозвучали кодовые слова «Гот» и «Блудонатр». А 5 апреля радиостанция УВБ-76 вновь привлекла внимание слушателей: среди шифрованных сигналов удалось разобрать слово «ТЕЛЕЖКА».

BannerImage
Анастасия Никонорова
  • Новости
  • Радиостанция «Судного дня»
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar