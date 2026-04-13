Легендарная радиостанция УВБ-76, известная как «Жужжалка» или «Радиостанция Судного дня», сегодня активизировалась. В 16:02 по московскому времени она передала третье за день кодовое сообщение.

В эфире прозвучало: «НЖТИ 72871 КИТАЙСКИЙ 8875 1328». Конспирологи связывают повышенную активность таинственного объекта с напряжённой обстановкой в мире и намекают на стратегического партнёра России.

Напомним, сегодня радиостанция УВБ-76, работающая с 1970-х годов и обычно транслирующая монотонный сигнал, передала два кодированных сообщения: «НЖТИ 67483 ЛЮСОШТОФ 2404 2178» и «НЖТИ 61140 АССАМБЛЕЯ 1167 7293». Конспирологи вновь пытаются разгадать их смысл. Официального объяснения этим передачам нет.

Ранее на частоте радиостанции УВБ-76 («Жужжалка»), которая обычно транслирует монотонный гул, прозвучали кодовые слова «Гот» и «Блудонатр». Энтузиасты моментально зафиксировали событие.