14 апреля, 13:25

Радио Судного дня прожужжало в эфире странным словом «Бортограф»

Обложка © ChatGPT

Обложка © ChatGPT

Радио Судного дня, известное в народе как простая «жужжалка», вновь ошарашило конспирологов, собирающих странные послания, звучащие в эфире. Радиоволна выдала всего одно слово. Текст сообщения передаёт телеграм-канал, отлеживающий активность станции.

«НЖТИ 24099 БОРТОГРАФ 5211 9366», — прозвучало в эфире.

Радио Судного дня вышло в эфир с шифровкой «Наймотать»

Напомним, станция подаёт сигналы, начиная с 1970-х годов. Обычно в эфире звучит долгий монотонный звук, но иногда он прерывается странными посланиями. Так, недавно прозвучали на радиоволне слова «люсоштоф», «ассамблея». А также радио выдало шифровку — «наймотать».

Татьяна Миссуми
