Радио Судного дня прожужжало в эфире странным словом «Бортограф»

Радио Судного дня, известное в народе как простая «жужжалка», вновь ошарашило конспирологов, собирающих странные послания, звучащие в эфире. Радиоволна выдала всего одно слово. Текст сообщения передаёт телеграм-канал, отлеживающий активность станции.

Напомним, станция подаёт сигналы, начиная с 1970-х годов. Обычно в эфире звучит долгий монотонный звук, но иногда он прерывается странными посланиями. Так, недавно прозвучали на радиоволне слова «люсоштоф», «ассамблея». А также радио выдало шифровку — «наймотать».