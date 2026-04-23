Радио Судного дня оставило послания нерадивым отцам и чеченкам
Радиостанция УВБ-76 передала сообщения «АЛИМЕНТНЫЙ», «ЧЕЧЕНКА» и «ЛАЗЕР»
Радиостанция УВБ-76, долгие годы интригующая радиолюбителей по всему миру, всего за десять минут выдала в эфир два странных шифра. Сначала характерное жужжание прервалось «алиментным», а уже через восемь минут — некой «чеченкой» и «лазером». Как и всегда, разгадать содержание сообщений невозможно без специального ключа, который есть только у адресата.
«АЛИМЕНТНЫЙ... ЧЕЧЕНКА... ЛАЗЕР», — говорилось в сообщениях.
Ранее радиостанция Судного дня или, как её ещё называют, «жужжалка», передала в эфир другое странное сообщений. Оператор произнёс «ПРИНУЖДЕНИЕ», что бы это не значило.
