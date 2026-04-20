Радио Судного дня передало в эфир слово «принуждение»
Обложка © ChatGPT / Life.ru
Загадочная радиостанция УВБ-76, также известная как «Жужжалка» или радио Судного дня, вновь напомнила о себе странным сообщением. Данные опубликовал ресурс, отлеживающем активность станции.
«НЖТИ 44763 ПРИНУЖДЕНИЕ 4016 2394 РЮШОСБОЙ 0808 4714», — прозвучало на радиоволне.
До этого Радио Судного дня ошарашило конспирологов словом «криптонит». Это выдуманное кристаллическое соединение с радиоактивными свойствами из вымышленной вселенной DC Comics, представляющее собой единственную уязвимость Супермена и его сородичей-криптонцев. Эффект от минерала напрямую зависит от его цвета. Впервые о криптоните заговорили в 1943 году в радиопостановке о Супермене.
