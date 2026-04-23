«Жужжалка» передала в эфир семьмое загадочное сообщение за день

Радиостанция УВБ-76, известная как «Радиостанция Судного дня», передала новое сообщение. В 16:53 мск в эфир вышло седьмое сообщение «Апробация».

За последнее время радиостанция активизировалась, отмечают наблюдатели. До этого в эфире звучали слова «Алиментный», «Чеченка», «Лазер», «Феуншоглев», «Ребристый», а также «Россопик», «Божеский» и «Майнокурс».

Станция работает с 1970-х годов и большую часть времени транслирует характерный жужжащий звук. Из-за этого её часто называют «Жужжалкой». Назначение сигналов остаётся неизвестным, что регулярно вызывает обсуждения среди наблюдателей и любителей радиоперехвата.

Ранее легендарная советская радиостанция УВБ-76 активизировалась 19 апреля в 00:09 мск. Тогда в эфире прозвучало слово «Пелевизатор».