Радио Судного дня передало новое загадочное послание
Обложка © Шедеврум/Life.ru
Легендарная советская радиостанция УВБ-76, известная в народе как «Жужжалка» или Радио Судного дня, активизировалась. 19 апреля в 00:09 по московскому времени в эфир вышло кодовое сообщение.
В эфир передали: «HЖТИ 38022 ПЕЛЕВИЗАТОР 2304 2304». Станция функционирует с 1970-х годов и обычно транслирует лишь долгий монотонный сигнал. Однако периодически прерывает его для передачи странных сообщений, которые десятилетиями будоражат умы конспирологов по всему миру.
Ранее 13 апреля радиостанция УВБ-76 передала три кодовых сообщения за день, включая «НЖТИ 72871 КИТАЙСКИЙ 8875 1328». На её частоте также прозвучали кодовые слова «ЛЮСОШТОФ» и «АССАМБЛЕЯ». Конспирологи связывают повышенную активность с напряжённой обстановкой в мире и намекают на стратегического партнёра России.
Все самые свежие новости без задержек — в разделе «Последние новости» на Life.ru.