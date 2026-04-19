Радио Судного дня передало новое загадочное послание

Легендарная советская радиостанция УВБ-76, известная в народе как «Жужжалка» или Радио Судного дня, активизировалась. 19 апреля в 00:09 по московскому времени в эфир вышло кодовое сообщение.

В эфир передали: «HЖТИ 38022 ПЕЛЕВИЗАТОР 2304 2304». Станция функционирует с 1970-х годов и обычно транслирует лишь долгий монотонный сигнал. Однако периодически прерывает его для передачи странных сообщений, которые десятилетиями будоражат умы конспирологов по всему миру.