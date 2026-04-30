Радио Судного дня передало второе загадочное сообщение за день
Таинственная радиостанция УВБ-76, которую неофициально называют «Радиостанцией Судного дня», передала второе сообщение за четверг. Первое прозвучало в 18:58 мск — слово «Сексофай».
Второе сообщение — «Кобчик» — вышло в эфир в 20:35 мск. Оба случая стали событиями, так как обычно станция транслирует лишь жужжащий сигнал, за что её прозвали «Жужжалкой».
Ранее загадочная радиостанция УВБ-76, известная как «Радио Судного дня», подала сигнал со словом «Пополнение». Сообщение было зафиксировано в 15:58 по московскому времени 6 апреля. Также мы писали, что в Германии обнаружили передатчик загадочной радиостанции V32, которая ведёт шифрованные передачи на фарси. Сигнал исходил с американской военной базы в Беблингене, а технические ошибки в эфире указали на причастность ЦРУ и 52-го батальона связи США.
