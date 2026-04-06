6 апреля, 15:04

У Радиостанции Судного дня произошло «пополнение»

В эфире загадочной радиостанции УВБ-76, которую в сети прозвали «Радио Судного дня», зафиксировали уже второе сообщение за день. На этот раз станция снова выдала сигнал «Пополнение».

Сигнал был зафиксирован в 15:58 по московскому времени, о чём сообщил Telegram-канал «УВБ-76 логи», который внимательно следит за активностью станции.

До этого в эфире, который обычно транслирует непрерывный монотонный гул, прозвучали кодовые слова «Гот» и «Блудонатр». Станция, функционирующая с 1970-х годов, давно окутана ореолом таинственности. Из-за специфического звучания в народе ее окрестили «Жужжалкой», а в глобальной сети закрепилось пугающее прозвище — «Радиостанция Судного дня».

Милена Скрипальщикова
  • Общество
