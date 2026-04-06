Передатчик радиостанции V32 с шифровками на фарси обнаружили в Германии

После начала войны на Ближнем Востоке в эфир вышла радиостанция V32, часто сравниваемая с радиостанцией Судного дня. Мужской голос на фарси зачитывал цепочки пятизначных чисел и повторял слово «внимание». Вскоре выяснилось, что источник находился в Германии, пишет «Лента.ру».

В первые дни вещания операторы допускали ошибки: иногда в эфире слышались системные звуки Windows 10, а на фоне возникали сигналы L3Harris Falcon, используемые американскими военными в открытом режиме. Эти технические «ляпы» позволили специалистам установить, что иранские спецслужбы к станции не имеют отношения.

Сигнал V32 был локализован на военной базе США в Беблингене, примерно в пятнадцати километрах от Штутгарта. По мнению аналитиков, радиостанция могла быть частью проекта ЦРУ, а за её техническую работу отвечал 52-й батальон стратегической связи.

А ранее постоянное представительство Ирана при ООН обвинило президента США Дональда Трампа в намерении совершить военное преступление. Согласно дипломатам, высказывания республиканца — это прямое и публичное подстрекательство к террору против гражданского населения.