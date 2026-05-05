Во Внуково задержан депортированный из Грузии экс-сотрудник федведомства

Полицейские в Москве задержали россиянина, которого депортировали из Грузии. Он находился в международном розыске за посредничество во взяточничестве. Об этом сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

«Сегодня на территории столичного аэропорта «Внуково» имени А.Н. Туполева сотрудники НЦБ Интерпола МВД России и транспортной полиции задержали депортированного из Республики Грузия россиянина. В нашей стране фигурант 10 лет назад осуждён за посредничество во взяточничестве, совершенное группой лиц в крупном размере, и находился в международном розыске», — сказала Волк.

В 2015 году злоумышленник занимал должность сотрудника одного из федеральных надзорных ведомств. По версии следствия, при исполнении служебных обязанностей он получил 200 тысяч рублей. Эти деньги он передал коллеге, который за незаконное вознаграждение должен был отказаться от привлечения руководителя коммерческого предприятия к уголовной ответственности за невыплату зарплаты.

В 2016 году суд признал обвиняемого виновным по части 3 статьи 291.1 УК РФ. Ему назначили 3 года 6 месяцев лишения свободы, штраф в размере 8 миллионов рублей. Кроме того, суд лишил его права занимать должности на государственной службе, связанные с организационно-распорядительными функциями, на срок 2 года 9 месяцев.

После приговора фигурант покинул Россию. Сотрудники НЦБ Интерпола МВД России получили информацию, что он скрывается в Грузии. Благодаря взаимодействию российских и грузинских правоохранительных органов разыскиваемого депортировали в Российскую Федерацию и задержали.

Ранее Доминиканская Республика выдала России гражданина, который скрывался от правосудия за неуплату налогов. Сотрудники правоохранительных органов передали мужчину российским полицейским в аэропорту Санто-Доминго. Интерпол объявил его в международный розыск. Обвинение касалось уклонения от уплаты налогов в особо крупном размере. С 2017 по 2020 год фигурант владел коммерческим предприятием. По версии следствия, он вместе с сообщниками подавал налоговые декларации с фиктивными данными, чтобы уклоняться от уплаты НДС. Ущерб бюджету превысил 1,1 миллиарда рублей.