4 мая, 21:46

Секретная служба США: При стрельбе у Белого дома пострадал один человек

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Zack Frank

Правоохранители ранили человека в результате инцидента со стрельбой возле Белого дома. Об этом сообщили в Секретной службе США.

В ведомстве сообщили, что их сотрудники находятся на месте происшествия на пересечении 15-й улицы и Индепенденс-авеню. В ведомстве уточнили, что огнестрельное ранение было получено в результате действий сотрудников правоохранительных органов.

Белый дом перевели на повышенный режим безопасности из-за стрельбы поблизости

Напомним, инцидент произошёл во время выступления президента США Дональда Трампа, посвящённого встрече с лидерами малого бизнеса. Выстрелы раздались в паре кварталов от Белого дома. После этого Секретная служба и охрана президента приняли решение перенести его выступление в зал для пресс-конференций. По имеющимся данным, силовики ликвидировали одного человека возле Монумента Вашингтона.

Тимур Хингеев
