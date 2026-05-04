У Белого дома произошла стрельба, был убит один человек

Сотрудники правоохранительных органов застрелили одного человека рядом с Монументом Вашингтона. Инцидент произошёл во время выступления президента США Дональда Трампа, посвящённого встрече с лидерами малого бизнеса.

Стрельба произошла рядом с Белым домом в Вашингтоне во время выступления президента США Дональда Трампа.

Выстрелы раздались в паре кварталов от Белого дома. После этого Секретная служба и охрана президента приняли решение перенести его выступление в зал для пресс-конференций. Всех находившихся на мероприятии журналистов также перевели в это помещение, чтобы обеспечить их безопасность. По имеющимся данным, силовики ликвидировали одного человека возле Монумента Вашингтона. Другие подробности о личности нападавшего и его мотивах пока не раскрываются.

Обстоятельства произошедшего выясняют сотрудники Секретной службы и других силовых структур. Подробности о возможной угрозе для президента и других официальных лиц не разглашаются.

Напомним, что вечером 25 апреля 2026 года в отеле Washington Hilton в Вашингтоне произошёл похожий инцидент. Во время ежегодного ужина Ассоциации корреспондентов Белого дома с участием Дональда Трампа 31-летний житель Калифорнии Коул Томас Аллен попытался прорваться через пункт досмотра в холле. У него при себе были дробовик, пистолет и ножи. Нападавшего нейтрализовали сотрудники Секретной службы. В ходе перестрелки пуля попала в бронежилет одного из офицеров, он не пострадал. Президента и других высокопоставленных гостей эвакуировали. Перед нападением Аллен разослал родственникам письма с критикой администрации Трампа, где называл себя «Дружественным Федеральным Ассасином». Его сестра рассказала следователям о радикальных настроениях брата в последние месяцы.