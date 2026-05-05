Финский политик Армандо Мема подверг жёсткой критике прошедший в Ереване саммит Европейского политического сообщества, заявив, что встреча не дала ощутимых итогов и не приблизила участников к принятию конкретных решений. Об этом он пишет в соцсети X.

«Саммит в Армении провалился, он не принёс никаких реальных решений. ЕС продолжает проводить свою провальную политику в отношении Украины; лидеры ЕС стремятся затянуть конфликт с Россией, вместо того чтобы искать реальное дипломатическое решение», — заявил Мема.

Комментируя итоги саммита, политик использовал жёсткую формулировку, назвав происходящее «евросамоубийством». По его мнению, более рациональным решением для Брюсселя стал бы отказ от санкционного давления на Москву и восстановление закупок российских энергоресурсов.

Ранее Ильхам Алиев прямо обвинил Европейский парламент в попытках сорвать мирные переговоры между Баку и Ереваном. Глава государства заявил, что Евросоюз не поддерживает мирное урегулирование, а систематически ему препятствует. В ответ на это азербайджанский парламент 1 мая решил заморозить все форматы сотрудничества с Европарламентом.