5 мая, 05:08

В Казани и Зеленодольске действует режим угрозы атаки БПЛА

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Dominik_Spalek

В ночь на 5 мая в Республике Татарстан ввели режим ракетной опасности. Параллельно с этим на территории Казани и Зеленодольска сохраняется действие предупреждения об угрозе атаки беспилотных летательных аппаратов.

Такие меры безопасности были приняты специалистами в ночное время. Ситуация находится на контроле профильных ведомств, которые следят за обстановкой в регионе.

В связи с текущими событиями работа аэропортов Казани и Нижнекамска оказалась частично ограничена. Воздушные гавани временно не принимают и не выпускают гражданские самолёты.

Жителям настоятельно напоминают о строгом запрете на публикацию фото- и видеоматериалов, которые касаются пролетов дронов или последствий возможных инцидентов. Распространение таких кадров недопустимо.

Сейчас власти призывают граждан сохранять спокойствие и следить за официальными сообщениями. Дальнейшие решения об открытии воздушного пространства будут зависеть от изменения оперативной обстановки.

Массовая атака ВСУ на российские регионы: что известно
Ранее в Белгородской области житель Грайворона пострадал в результате атаки украинского FPV-дрона. В момент атаки мужчина передвигался на велосипеде. В Грайворонской центральной районной больнице ему диагностировали осколочные ранения ног. Для дальнейшего лечения пострадавший будет доставлен в городскую больницу №2 г. Белгорода.

Оксана Попова
