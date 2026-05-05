Аскольд Запашный написал письмо деду-фронтовику в спецпроекте Life.ru к 9 Мая
Life.ru продолжает спецпроект «Письма деду» — серию личных видеообращений, в которых известные люди пишут письма своим родным из поколения победителей.
Героем второго выпуска стал Аскольд Запашный. Он обратился к своему дедушке Михаилу — человеку, которого уже нет рядом, но чья жизнь, поступки и память до сих пор остаются частью семейной опоры. Это не просто обращение к прошлому, а попытка сказать главное тем, кому при жизни часто не успели сказать достаточно: спасибо за мужество, за семью, за возможность жить, работать и продолжать начатое.
«Дорогой дедушка Михаил, пишет тебе твой внук Аскольд, сын Вальтера, из далёкого 2026 года», — так начинается это письмо.
В своём обращении Запашный вспоминает не только дедушку, но и отца — Вальтера Запашного. Он говорит о семейном наследии, которое не заканчивается на фамилии или профессии. Это память о людях, которые прошли через испытания, сохранили достоинство и передали потомкам чувство ответственности за свой дом, дело и страну.
Особенно пронзительно в письме звучит мысль о том, что многие рассказы уже невозможно услышать из первых уст. Ушло поколение, которое могло объяснить войну без учебников и официальных речей — просто через собственную боль, молчание, взгляд и редкие воспоминания. Но осталась благодарность.
«Помним тебя и всех наших великих предков, благодаря которым не только появились, но и стали теми, кем являемся», — пишет Запашный.
Спецпроект «Письма деду» выходит на площадках Life.ru к 9 Мая. В каждом выпуске известные люди и лидеры мнений обращаются к своим родным из поколения победителей — чтобы сказать то, что не должно исчезнуть вместе со временем: помним, гордимся, благодарим.
