После майских праздников изменятся цены на бензин. Что происходит на топливном рынке Оглавление Какая обстановка на топливном рынке сложилась к маю Прогноз цен на бензин после майских праздников В мае 2026 года на топливном рынке складывается нетипичная ситуация. На рынок начали влиять противоречивые факторы. Как изменятся цены на бензин после майских праздников? 5 мая, 21:20 Экономисты рассказали, какие цены на АЗС ожидаются после майских праздников. Обложка © ТАСС / MAXIM SHIPENKOV / ЕРА

Какая обстановка на топливном рынке сложилась к маю

Май традиционно открывает активный автомобильный сезон, что увеличивает спрос на бензин и дизель. Это, в свою очередь, способствует повышению биржевых цен, а затем и цен на розничном рынке. После праздников такой эффект не только сохраняется, но и усиливается. Об этом рассказал владелец сети дилерских центров коммерческого транспорта «АЛЬЯНС ТРАКС» Алексей Иванов.

После майских праздников цены на топливо будут определяться несколькими ключевыми факторами. Среди них рост сезонного спроса, локальные дисбалансы предложения на рынке в связи с плановыми ремонтными работами на нефтеперерабатывающих заводах, эффективность применения демпферного механизма и регуляторные меры против манипулирования ценами на топливо на бирже. Такое мнение высказал один из участников рынка.

Прогноз цен на бензин после майских праздников

Алексей Иванов считает, что после майских праздников не стоит ожидать значительного снижения цен на бензин — рынок сейчас находится в фазе повышенной турбулентности. В связи с этим цены, вероятно, останутся высокими или немного вырастут.

По его словам, базовый сценарий на лето 2026 года предполагает плавный рост цен на 5–6% при отсутствии резких скачков. Однако Всемирный банк прогнозирует, что цены на энергоносители могут вырасти на 24% из-за конфликта США и Израиля с Ираном. Внутренний рынок сдерживается демпферным механизмом, но его эффективность снижается при высоких мировых ценах.

— Ключевым фактором, влияющим на рынок, остаётся мировой рынок нефти. В апреле котировки марки Brent резко выросли из-за обострения конфликта на Ближнем Востоке, временно превышая 120 долларов за баррель. В начале мая произошла коррекция, однако цены по-прежнему остаются на уровне около 100–110 долларов за баррель, — пояснил Алексей Иванов.

При этом, по его словам, важно понимать специфику самого нефтяного рынка: спрос на топливо краткосрочно малоэластичен. Даже небольшие перебои в поставках приводят к непропорционально сильному росту цен.

— Благодаря оперативным решениям правительства и ключевых участников рынка в мае не стоит ожидать роста цен на бензин и дизельное топливо выше инфляции. Вполне вероятно, что цены прибавят около 0,5% на фоне традиционно продолжающегося на исходе весны роста спроса на топливо, — считает один из представителей отрасли.

Авторы Нина Важдаева