В ГД объяснили, почему киевлянам стоит прислушаться к МО РФ и покинуть город
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Pandora Pictures
С учётом заявлений Владимира Зеленского жителям Киева стоит прислушаться к предупреждениям Минобороны России и покинуть город. Такое заявление в беседе с Life.ru сделал депутат Госдумы Михаил Романов.
Киевлянам и вправду стоит уезжать из города, да и не только киевлянам, а жителям ближайших городов. А Украине нужно ждать ответный удар за 9 Мая. С учётом того что лидер террористического режима заявил на весь мир, что он собирается попытаться устроить парад дронов на Красной площади, соответственно, и было предупреждение от Министерства обороны. И это не шутки.
Он подчеркнул, что МО РФ чётко проводит свою политику и наши ответы следуют и по военным объектам Украины, и по складам вооружения, и по оборонным заводам.
Напомним, Минобороны России анонсировало перемирие в зоне проведения СВО 8–9 мая. Однако при попытках Украины сорвать празднование Дня Победы ВС РФ нанесут ответный удар по центру Киева. В связи с этим Минобороны России обратилось к жителям украинской столицы и представителям иностранных дипмиссий с призывом заблаговременно покинуть город в случае возможного ответного удара.
