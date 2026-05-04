4 мая, 18:34

В Минобороны России предупредили жителей Киева о необходимости покинуть город

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / amine chakour

Минобороны России предупредило гражданское население Киева и сотрудников иностранных диппредставительств о необходимости своевременно покинуть город в случае ответного удара. В ведомстве заявили, что такой сценарий возможен при попытках Украины сорвать празднование Дня Победы. По данным Минобороны, в этом случае ВС РФ нанесут ответный удар по центру Киева.

«Предупреждаем гражданское население Киева и сотрудников иностранных дипломатических представительств о необходимости своевременно покинуть город», — сказали в ведомстве.

Зеленский отверг перемирие в честь Дня Победы и заявил, что «праздников нет»

Ранее в Минобороны заявили, что 8 и 9 мая объявляется перемирие в честь празднования Победы советского народа в Великой Отечественной Войне. Как отметили в ведомстве, ВС РФ примут все необходимые меры для обеспечения безопасности праздничных мероприятий.

Полина Никифорова
