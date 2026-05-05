Пик звездопада Майские Аквариды ожидается в ночь на 6 мая

Пик метеорного потока Майские Аквариды придётся на ночь 6 мая. Об этом рассказала научный директор Московского планетария Фаина Рублёва.

Второй весенний звездопад начался 19 апреля и продлится до 28 мая. Его источником является комета Галлея. С 3 по 10 мая идёт широкий максимум: в эти дни можно наблюдать до 30 метеоров в час.

В ночь на 6-е число активность достигнет пика — до 40 вспышек в час, что считается довольно много, отметила эксперт в комментарии «Москве 24». Скорость метеоров превышает 60 километров в секунду, поэтому всё происходит быстро, зато благодаря разгону они оставляют в небе яркие и длинные светящиеся следы.

Лучшее время для наблюдений — с 02:00 до 04:00. Ориентироваться следует на юго-восточную часть неба, где над горизонтом восходит созвездие Водолея — радиант Майских Акварид.

Сейчас рассветает довольно рано, что немного затруднит наблюдения. Рублёва посоветовала уехать на природу, подальше от городских огней. Для наблюдений подходят только ясные ночи с чистым безоблачным небом.

Ранее в пресс-службе Московского планетария сообщили, что с 3 мая жители Земли могут наблюдать один из красивейших весенних звездопадов. Широкий максимум метеорного потока Майские Аквариды, по данным астрономов, продлится до 10 мая.