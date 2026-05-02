Не просто метеор: Учёный пояснил природу необычного болида над Уралом

Огненный шар, который заметили жители Свердловской области в ночном небе 1 мая, отличается от обычных метеоров своим цветом. Об этом рассказал инженер учебной обсерватории Уральского федерального университета Владилен Санакоев.

«Я видел только два видео: одно — с регистратора, другое — снятое как бы случайно. На них наблюдается красный метеор в течение нескольких секунд», — сказал учёный РИА «Новости».

Учёный рассказал, что, проводя вечерние экскурсии в Коуровской астрономической обсерватории (УрФУ), он несколько раз видел метеоры подобной яркости. Санакоев пояснил, что обычно очень яркие метеоры имеют зеленоватый или оранжевый оттенок, тогда как этот — красный. По блеску явление можно отнести к болидам: такие объекты светят ярче планеты Венера. Примерно раз в два-три года над любой местностью может пролететь метеор, сравнимый по яркости с полной Луной.

Эксперт добавил, что для окончательных выводов желательно проверить данные о сгорании объекта в верхних слоях атмосферы над Свердловской областью по специализированным болидным камерам. Пока же видео из соцсетей остаются главным свидетельством необычного небесного тела.

Напомним, в небе над Свердловской областью заметили странный яркий шар, который водитель принял за метеор и снял на видео. Рассматривались две версии: метеор (свечение красное или оранжевое — нехарактерный цвет) или техногенное явление, например, отработавший космический аппарат. Точный ответ может дать сеть камер мониторинга метеоров.