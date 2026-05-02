«Нетипично для метеора»: Странный яркий шар в небе над Свердловской областью сняли на видео

Жители Свердловской области стали свидетелями необычного небесного явления. Водитель, проезжавший недалеко от Туринска, заметил в ночном небе яркий горящий объект, который поначалу приняли за метеор. Очевидец успел запечатлеть происходящее.

Жители Туринска сняли странное свечение в ночном небе.

Инженер учебной обсерватории Уральского федерального университета (УрФУ) Владилен Санакоев изучил кадры и предложил сразу несколько версий.

По словам эксперта, ключевая особенность объекта – нехарактерный цвет свечения. Обычно метеоры имеют белое или голубоватое свечение.

«Красный или оранжевый цвет метеора встречается редко», – пояснил Санакоев E1.ru.

Если это действительно был метеор, то его поведение нетипично. Объект двигался относительно медленно и плавно сгорал в атмосфере. Это увеличивает вероятность того, что небесное тело могло не сгореть полностью, и его фрагменты достигли поверхности Земли.

«Судя по тому, как медленно движется метеор в небе и плавно сгорает, вполне возможно, что тело может выпасть как метеорит», – отметил инженер УрФУ.

Однако есть и другое объяснение. Учёный допускает, что уральцы могли наблюдать не природное явление, а техногенное, например, отработавший свой срок космический аппарат.

Точный ответ могла бы дать сеть камер мониторинга метеоров, которая, по словам учёного, существует на территории Свердловской области. Будут ли проанализированы эти данные –пока неизвестно.

