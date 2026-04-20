Учёный назвал регионы РФ, где будет видно астероид размером с трёхэтажный дом

Россияне увидят астероид Апофис невооружённым глазом. 13 апреля 2029 года небесное тело размером с трёхэтажный дом промчится на расстоянии всего 32 тысячи километров от Земли. И пролетит прямо над Россией.

«Апофис пройдёт над Россией. Видно его будет прежде всего в азиатской части страны – вблизи Омска, Томска, Новосибирска, над Красноярском краем, Якутией и Камчаткой», — рассказал ТАСС ведущий научный сотрудник Института солнечно-земной физики СО РАН, профессор Иркутского государственного университета Сергей Язев.

Учёный поспешил успокоить: врезаться в планету Апофис не должен. Но шоу обещает быть грандиозным. Для сравнения: спутники связи летают на высоте 35 тысяч километров. Астероид пройдёт ещё ближе.

Кстати, астероид открыли в 2004 году. И назвали в честь египетского бога тьмы и разрушения. Жутковатое имя, но, по расчётам астрономов, бояться нечего.

Наблюдать за космическим гостем будут не только любители, задравшие голову к небу. У NASA и Европейского космического агентства запланированы специальные миссии. Аппарат OSIRIS-APEX уже в пути, а RAMSES только готовится к запуску.

Ранее Life.ru писал, что российские учёные также не дремлют и прорабатывают уникальную миссию к астероиду Апофис. В её рамках планируется запустить малый спутник или космический аппарат для получения изображений небесного тела. Возможно даже приземление на астероид для сбора грунта.