В Армении проходит саммит Европейского политического сообщества. На мероприятие приехали высокопоставленные чиновники Евросоюза во главе с президентом Франции Эмманюэлем Макроном. Главная тема — укрепление отношений между Ереваном и Брюсселем.

Депутат Госдумы, первый зампред комитета по обороне Алексей Журавлёв в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» назвал позицию стран СНГ, соглашающихся на такие саммиты, неоднозначной.

«Зеленский запросто общается со многими из лидеров СНГ, и возникает весьма резонный вопрос: а они вообще на чьей стороне в этом конфликте?» — заявил парламентарий.

Журавлёв считает, что подобные контакты требуют жёсткой реакции. По его словам, спускать это с рук нельзя — необходимо устроить как минимум дипломатический скандал.

Депутат также обратил внимание на то, что Зеленский до сих пор не внесён в список террористов и экстремистов. По его словам, складывается ощущение, что он пользуется личной неприкосновенностью.

Парламентарий вновь призвал признать всю Украину террористическим государством. Тогда нашим союзникам будет проще определиться, а общение с Киевом можно будет однозначно квалифицировать как пособничество террористам.

