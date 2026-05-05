Не опыт, а интеллект: Психолог разрушила миф о том, что «умный взгляд» старит женщин

В народе существует мнение, что «умный взгляд» визуально прибавляет женщинам возраст. Люди интуитивно воспринимают эту черту как признак большого жизненного опыта и прожитых лет, тогда как на самом деле она может указывать на незаурядный интеллект, рассказала психолог Марианна Абравитова.

Окружающие описывают «умный взгляд» как внимательный, наполненный глубиной и пониманием. Часто про таких людей говорят, что они будто смотрят сквозь собеседника и постоянно о чём-то размышляют, пояснила эксперт.

По словам психолога, обладатели этой черты вовсе не обязательно пожилые. Они умеют анализировать, производят впечатление глубоких духовных людей, которым по плечу любые интеллектуальные задачи.

«В современном цивилизованном обществе «умный взгляд» — в первую очередь показатель природных интеллектуальных способностей, а не опыта. Для того чтобы обладать им, совсем не обязательно быть умудрённым годами», — уточнила Абравитова в беседе с «Абзацем».

Можно пережить множество событий, но так и не обрести «умного взгляда», оставаясь на прежнем уровне развития. Прямой жёсткой связи между этой чертой и прожитыми годами не существует, резюмировала специалист. Сейчас, по её словам, окружающие ценят умение адаптироваться, проявлять себя и демонстрировать социальный успех.

