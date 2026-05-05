На Кубани выявили новые эпизоды закупок БПЛА по завышенным ценам

Дополнительные эпизоды возможных хищений бюджетных средств при закупках беспилотников для нужд СВО выявлены в Краснодарском крае. Новые данные появились в ходе расследования уголовных дел в отношении бывшего вице-губернатора Краснодарского края, экс-атамана Кубанского казачьего войска Александра Власова и директора департамента по делам казачества Александра Тарарыкина. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах региона.

«Расследование правоохранительными органами уголовных дел … вскрыло дополнительные факты хищений бюджетных денежных средств, выделенных властями Кубани на закупку БПЛА в интересах СВО», — говорится в сообщении.

Правоохранительные органы региона сообщили, что закупки беспилотников осуществлялись у единственного поставщика по завышенной цене, а поставляемая техника могла не соответствовать заявленным требованиям. В материалах дела фигурирует Роман Любименко — бывший организатор автомобильных гонок в Краснодаре, которого называют приближённым к администрации края и возможным участником схем поставок.

Следствие рассматривает версию, согласно которой через эту структуру могли проходить контракты на закупку дронов ненадлежащего качества.

Напомним, ранее в Краснодарском крае был задержан высокопоставленный чиновник, курировавший вопросы казачества и допризывной подготовки. Речь идёт о руководителе краевого департамента Александре Тарарыкине, прежде занимавшем должность главы регионального управления МЧС.