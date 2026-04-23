В Курске экс-подполковникам вынесли приговор за сбор 7 млн рублей с бойцов СВО

Курский гарнизонный военный суд приговорил к лишению свободы двух подполковников, обвинённых в присвоении более 7 млн рублей. Эти средства выплачивались военнослужащим в виде премий за выполнение боевых задач. Об этом сообщает объединённая пресс-служба судебной системы региона.

Суд признал Игоря Карамышева виновным по 12 эпизодам и назначил ему шесть лет колонии общего режима. Джамалдин Отегенов получил пять лет по пяти эпизодам. Оба осуждены по статье о превышении должностных полномочий.

По данным следствия, офицеры организовывали сбор денег из премий, которые получали их подчинённые. Эти выплаты предназначались за успешное выполнение задач. По приговору оба лишены воинских званий, государственных наград и права занимать должности на госслужбе и в органах местного самоуправления в течение трёх лет.

