Итальянский турист назвал русскую традицию, разделившую его жизнь на до и после

Итальянский турист описал одну популярную в России традицию фразой «это меняет жизнь» — речь идёт о купании в ледяной проруби. Своими впечатлениями он поделился с «Лентой.ру».

Джованни вместе с другом Джулио посетили Санкт-Петербург и Москву зимой 2024 года. Первый рискнул окунуться в прорубь, признавшись, что этот опыт запомнится ему навсегда. Джулио, в свою очередь, заметил, что обязательно сделает то же самое во время следующего путешествия в Россию.

Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщил о растущем интересе европейцев к переезду в Россию. За полгода количество поданных заявлений на получение разрешения на временное проживание выросло с 2275 до 3400 — прирост составил 50%.