Председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин заявил о росте интереса граждан европейских стран к переезду в Россию. Об этом он сообщил на платформе Max.

По его словам, число заявлений на разрешение на временное проживание увеличилось с 2275 на конец октября 2025 года до примерно 3400 в настоящее время. Таким образом, за полгода показатель вырос в полтора раза.

Володин отметил, что, по его мнению, это связано с несогласием части жителей Запада с проводимой политикой. Он также подчеркнул, что Германия остаётся одним из лидеров по числу переезжающих, а «каждый пятый житель ФРГ… пребывает в «чемоданном настроении».

Спикер Госдумы связал эту тенденцию с экономическими трудностями в Германии и действиями канцлера ФРГ Фридриха Мерца. Он напомнил его слова о том, что жители страны «слишком уютно устроились в атмосфере всеобщего благополучия».

Согласно данным МВД России, около 78% иностранцев, переезжающих в страну по гуманитарной линии, прибывают из Европы. Статистика охватывает период с сентября 2024 по июнь 2025 года и связана с указом президента РФ Владимира Путина о поддержке лиц, разделяющих традиционные ценности.

Тем временем граждане России и Белоруссии теперь будут сталкиваться с новыми проблемами при желании получить ВНЖ в Эстонии. Дело в том, что в Европарламенте россиян и белорусов считают лицами с «неясным прошлым».