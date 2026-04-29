Пошлина за турецкий ВНЖ подорожала для россиян в 15 раз

Стоимость оформления вида на жительство в Турции для россиян резко выросла. Об этом сообщили юристы, занимающиеся подготовкой документов, в комментарии РИА «Новости».

«Сумма пошлины для оформления ВНЖ на два года со вчерашнего дня составляет 57 тысяч 899 лир (1284 доллара - ред.) за взрослого россиянина вместо 6,5 тысяч лир (144 доллара - ред.), на один год — более 28 тысяч лир (620 долларов - ред.) вместо 2 тысяч (44 доллара - ред.)…», — заявили специалисты.

По их данным, новые суммы уже отображаются в анкетах заявителей. Пошлина включает сбор за оформление карточки и оплату самого ВНЖ. Для детей она ниже примерно на 25%, однако также значительно выросла. В службе поддержки иностранцев при миграционном ведомстве отказались комментировать изменения, отметив, что стоимость зависит от типа документа, гражданства и возраста. На сайте департамента опубликована новая система расчёта, которая формально действует с января, но фактически начала применяться только в конце апреля.

Ранее стало известно, что Эстония ужесточает правила для временных резидентов. МВД разработало закон, запрещающий россиянам и белорусам с временным ВНЖ покупать жильё или коммерческую недвижимость. Власти объясняют: это чтобы «враждебные государства» не использовали объекты для разведки или влияния.